Apple утверждает, что опасность крыши магазина в Чикаго стала результатом неисправности программного обеспечения
На прошлой неделе часть нового флагманского розничного магазина Apple в Чикаго была закрыта, так как на крыше с дизайном, похожим на MacBook Air, начали образовываться опасные сосульки. Apple позже объяснила, что проблема заключалась в неисправностях программного обеспечения, из-за чего работа системы отопления нарушилась.
Пресс-секретарь Apple Ник Лихи сказал The Chicago Tribune на прошлой неделе, что архитекторы здания из лондонского Foster + Partners создали магазин, способный справляться со снежной погодой. «У крыши есть система обогрева, встроена в нее, – сказал Лихи. – Ей нужна была особая настройка, и сегодня систему перепрограммировали. Надеюсь, это временная проблема».
Посредством работы системы отопления Apple, снег должен был таять, а вода сливаться через четыре внутренние опорные колонны, а не через водосточные желоба, как обычно. Раннее, когда магазин Чикаго был впервые представлен в октябре прошлого года, посетителей поразил не только блестящий физический облик, но и система нагрева и охлаждения помещения, которая включает даже перекачку воды из реки.
Пресс-секретарь Apple Ник Лихи сказал The Chicago Tribune на прошлой неделе, что архитекторы здания из лондонского Foster + Partners создали магазин, способный справляться со снежной погодой. «У крыши есть система обогрева, встроена в нее, – сказал Лихи. – Ей нужна была особая настройка, и сегодня систему перепрограммировали. Надеюсь, это временная проблема».
Посредством работы системы отопления Apple, снег должен был таять, а вода сливаться через четыре внутренние опорные колонны, а не через водосточные желоба, как обычно. Раннее, когда магазин Чикаго был впервые представлен в октябре прошлого года, посетителей поразил не только блестящий физический облик, но и система нагрева и охлаждения помещения, которая включает даже перекачку воды из реки.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 23:22