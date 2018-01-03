Apple утверждает, что опасность крыши магазина в Чикаго стала результатом неисправности программного обеспечения

Пресс-секретарь Apple Ник Лихи сказал The Chicago Tribune на прошлой неделе, что архитекторы здания из лондонского Foster + Partners создали магазин, способный справляться со снежной погодой. «У крыши есть система обогрева, встроена в нее, – сказал Лихи. – Ей нужна была особая настройка, и сегодня систему перепрограммировали. Надеюсь, это временная проблема».Посредством работы системы отопления Apple, снег должен был таять, а вода сливаться через четыре внутренние опорные колонны, а не через водосточные желоба, как обычно. Раннее, когда магазин Чикаго был впервые представлен в октябре прошлого года, посетителей поразил не только блестящий физический облик, но и система нагрева и охлаждения помещения, которая включает даже перекачку воды из реки.