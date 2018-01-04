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Мария Кожевникова поделилась редким совместным снимком с супругом
Мария Кожевникова, являющаяся актрисой, успешно совмещает работу, обязанности супруги и многодетной мамы.

Мария Кожевникова поделилась редким совместным снимком с супругом

Кожевникова не любит показывать свою личную жизнь, и поэтому в блоге артистки только изредка появляются публикации старших сыновей. Недавно же Мария сделала исключение, обнародовав фото со своим супругом.

Актриса под данным снимком написала, что ее муж первый раз согласился сфотографироваться, так как он не любит публичность. Актриса сказала, что это качество она в нем уважает. У супружеской пары подрастают трое сыновей, младший из которых родился прошлым летом. Пост Кожевниковой за пять часов собрал около 80 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:45
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