Сибирский виртуальный календарь Planyway признан лучшим в мире стартапом

Потенциальным своим пользователям Product Hunt предложил определить, какой из существующих стартапов является в текущем году самым полезным, «продвинутым». Разработанный отечественными специалистами Planyway является безусловным рекордсменом. При этом он смог значительно опередить разработанный компанией Facebook инструмент, который позволяет различать лица на снимках. Он является отличным органайзером, позволяя устанавливать сроки непосредственно для намеченных задач, отслеживать ход их выполнения, а также многое другое. Он имеет полную синхронизацию с календарями, которые предлагает Google, Apple, Outlook.Сибирский стартап активно применяется Uber, Netflix, Intel, Siemens, Google и многими другими. Стартап используют жители, а также компании в 190 государствах.