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США: На 91-м году ушёл из жизни глава мормонов Томас Монсон
2 января, в собственном доме в Солт-Лейк-Сити скончался 90-летний Томас Монсон. Последние десять лет Монсон возглавлял крупнейшую мормонскую религиозную организацию – Церковь Иисуса Христа Святых последних дней.

США: На 91-м году ушёл из жизни глава мормонов Томас Монсон


На официальном сайте Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Twitter появилось сообщение о смерти Томаса Монсона. 90-летний Томас Спенсер Монсон являлся 16-м президентом Церкви (2008 – 2018 гг). Свой жизненный путь глава самой крупной религиозной организации мормонов завершил во вторник, 2 января, в своём доме, в окружении родных и близких.


Известно, что ещё в достаточно молодом возрасте (в 36 лет) Томас Монсон был возведён в сан апостола и вошел в состав «Кворума двенадцати апостолов», осуществляющего руководство Церковью Иисуса Христа Святых последних дней. Пост шестнадцатого президента Церкви Монсон унаследовал в 2008-м после смерти предыдущего главы религиозной организации - Гордона Хинкли.

Добавим, что Томас Монсон - почетный доктор наук и бойскаут, получивший множество наград от бойскаутских организаций США, а во времена Рональда Рейгана глава Церкви совмещал свой пост и работу в президентском совете по частной деятельности.
В мире
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 08:15
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