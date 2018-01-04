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Tesla представлены автоматические стеклоочистители
Последнее обновление программного обеспечения беспилотных авто американской компании Tesla включает автоматические стеклоочистители, которые реагируют на небольшие брызги.

Tesla представлены автоматические стеклоочистители

Сообщается, что функция Electrek находится пока в статусе «бета». Она доступна владельцам авто с системой автопилота версии 2.0, а также выше. В качестве системы авто-очистки ветрового стекла обычно применяются специальные датчики дождя. Они в случае попадания влаги включают стеклоочистители. Такого рода систему разработала шведская компания Semcon (помимо автоматической очистки она предсказывает попадание влаги, включает заблаговременно стеклоочистители). Данная функция теперь доступна также для владельцев авто Tesla — в обновлении программного обеспечения 2017.50.3.

По всей видимости, данной новой системой будут использоваться алгоритмы компьютерного зрения. Также ей не потребуются дополнительные погодные датчики.
Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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