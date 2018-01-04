Копенгаген: У коллекционера украли самую дорогую в мире бутылку водки
В Копенгагене, из бара датчанина-коллекционера Бриана Ингберга похищена бутылка водки стоимостью в 1 300 000 долларов США. Опубликованы фотоснимки предполагаемого грабителя, правоохранители Копенгагена начали поиск преступника.
Из бара копенгагенского «Кафе 33» исчезла уникальная бутылка водки, являющаяся гордостью коллекции владельца бара – датчанина Бриана Ингберга. Данная водочная ёмкость является на сегодняшний день самой дорогой бутылкой в мире. Неудивительно, ведь шестикилограммовая бутыль отлита из белого, розового и жёлтого золота! Бесценная бутылка инкрустирована кожаной вставкой, содержащей золотое изображение гоночного авто «Руссо-Балт», а пробка, закрывающая содержимое, являет из себя герб Российской империи с драгоценными камнями.
Бутылка, являющаяся произведением искусства, мелькала даже в художественной киноленте («Карточный домик») и, по оценкам специалистов, имеет цену в 1,3 млн «вечнозелёных»! Расстроенный коллекционер Бриан Ингберг всё же надеется, что похитителя найдут – ведь камера наблюдения успела запечатлеть внешность вора, в котором Бриан опознал своего бывшего работника. Полиция Копенгагена начала оперативно-розыскные мероприятия.
Из бара копенгагенского «Кафе 33» исчезла уникальная бутылка водки, являющаяся гордостью коллекции владельца бара – датчанина Бриана Ингберга. Данная водочная ёмкость является на сегодняшний день самой дорогой бутылкой в мире. Неудивительно, ведь шестикилограммовая бутыль отлита из белого, розового и жёлтого золота! Бесценная бутылка инкрустирована кожаной вставкой, содержащей золотое изображение гоночного авто «Руссо-Балт», а пробка, закрывающая содержимое, являет из себя герб Российской империи с драгоценными камнями.
Бутылка, являющаяся произведением искусства, мелькала даже в художественной киноленте («Карточный домик») и, по оценкам специалистов, имеет цену в 1,3 млн «вечнозелёных»! Расстроенный коллекционер Бриан Ингберг всё же надеется, что похитителя найдут – ведь камера наблюдения успела запечатлеть внешность вора, в котором Бриан опознал своего бывшего работника. Полиция Копенгагена начала оперативно-розыскные мероприятия.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:45