Копенгаген: У коллекционера украли самую дорогую в мире бутылку водки

Из бара копенгагенского «Кафе 33» исчезла уникальная бутылка водки, являющаяся гордостью коллекции владельца бара – датчанина Бриана Ингберга. Данная водочная ёмкость является на сегодняшний день самой дорогой бутылкой в мире. Неудивительно, ведь шестикилограммовая бутыль отлита из белого, розового и жёлтого золота! Бесценная бутылка инкрустирована кожаной вставкой, содержащей золотое изображение гоночного авто «Руссо-Балт», а пробка, закрывающая содержимое, являет из себя герб Российской империи с драгоценными камнями.Бутылка, являющаяся произведением искусства, мелькала даже в художественной киноленте («Карточный домик») и, по оценкам специалистов, имеет цену в 1,3 млн «вечнозелёных»! Расстроенный коллекционер Бриан Ингберг всё же надеется, что похитителя найдут – ведь камера наблюдения успела запечатлеть внешность вора, в котором Бриан опознал своего бывшего работника. Полиция Копенгагена начала оперативно-розыскные мероприятия.