АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Новая металинза собирает весь допустимый оптический диапазон
Физики Соединенных Штатов создали вариант ахроматической металинзы, способной фокусировать весь оптический диапазон. Свойства самих металинз рассматриваются как одни из наиболее перспективных в направлении развития оптических технологий. Но их возможности позволяют фокусировать луч света только в направлении определенного диапазона. Специалистами Гарвардского университета, представителями Школы инженерных и прикладных дисциплин, решена данная проблема, как следует из сообщений журнала Nature Nanotechnology.

Рассмотрев все возможные варианты, учеными создана плоская металинза. В ее возможности включили фокусировку света по всему видимому диапазону в одну точку. Достичь таких свойств, специалисты смогли путем применения наногребней из двуокиси титана, с помощью которых металинза фокусирует лучи.
Новая металинза собирает весь допустимый оптический диапазон


Отмечается особенность разработки плоской металинзы, использующей достижение фокусной точки световыми волнами разной длины одновременно. Создателями нового вида оптических линз уточняется, что их разработка более тонкая и легче по весу, чем обычные линзы. Все преимущества дополняет невысокая себестоимость.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Калуге наладят производство нового фургона
Звезда "Дома-2" Марго Овсянникова напугала
Пассажирский самолет в США исчез с радаров после
В Великобритании женщина сделала фото НЛО
Исследователи опубликовали в сетях
Смартфоны оказывают разрушительное влияние на
Просмотреть все новости