Новая металинза собирает весь допустимый оптический диапазон
Физики Соединенных Штатов создали вариант ахроматической металинзы, способной фокусировать весь оптический диапазон. Свойства самих металинз рассматриваются как одни из наиболее перспективных в направлении развития оптических технологий. Но их возможности позволяют фокусировать луч света только в направлении определенного диапазона. Специалистами Гарвардского университета, представителями Школы инженерных и прикладных дисциплин, решена данная проблема, как следует из сообщений журнала Nature Nanotechnology.
Рассмотрев все возможные варианты, учеными создана плоская металинза. В ее возможности включили фокусировку света по всему видимому диапазону в одну точку. Достичь таких свойств, специалисты смогли путем применения наногребней из двуокиси титана, с помощью которых металинза фокусирует лучи.
Отмечается особенность разработки плоской металинзы, использующей достижение фокусной точки световыми волнами разной длины одновременно. Создателями нового вида оптических линз уточняется, что их разработка более тонкая и легче по весу, чем обычные линзы. Все преимущества дополняет невысокая себестоимость.
Рассмотрев все возможные варианты, учеными создана плоская металинза. В ее возможности включили фокусировку света по всему видимому диапазону в одну точку. Достичь таких свойств, специалисты смогли путем применения наногребней из двуокиси титана, с помощью которых металинза фокусирует лучи.
Отмечается особенность разработки плоской металинзы, использующей достижение фокусной точки световыми волнами разной длины одновременно. Создателями нового вида оптических линз уточняется, что их разработка более тонкая и легче по весу, чем обычные линзы. Все преимущества дополняет невысокая себестоимость.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30