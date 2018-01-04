Новая металинза собирает весь допустимый оптический диапазон

Рассмотрев все возможные варианты, учеными создана плоская металинза. В ее возможности включили фокусировку света по всему видимому диапазону в одну точку. Достичь таких свойств, специалисты смогли путем применения наногребней из двуокиси титана, с помощью которых металинза фокусирует лучи.Отмечается особенность разработки плоской металинзы, использующей достижение фокусной точки световыми волнами разной длины одновременно. Создателями нового вида оптических линз уточняется, что их разработка более тонкая и легче по весу, чем обычные линзы. Все преимущества дополняет невысокая себестоимость.