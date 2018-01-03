Татьяна Мусульбес объяснила, что она такая красивая от природы

Не секрет, что многие зрители давно уже сомневаются, что Татьяна никогда не делала пластических операций, однако сама гламурная леди уверяет, что не имеет с ними ничего общего. При этом девушка подчеркнула, что неземная красота у неё от природы. Не забыла жительница Сейшельских островов публично поблагодарить и своих родителей за великолепное лицо и пленительную фигуру.Впрочем, Татьяна призналась, что немного корректировала свои губы, а также красила волосы, что вполне естественно для любой телезвезды. Поклонники, конечно же, поверили ей на слово, однако хейтеры до сих пор не сомневаются, что Мусульбес является частым клиентом пластических хирургов.Ранее СМИ сообщили, что очень скоро Татьяна станет женой своего возлюбленного по африканским обычаям. Виктор Литвинов уже подарил любимой кольцо с огромным бриллиантом, которым Мусульбес вынудила завидовать своих ненавистниц и радоваться фанатов.