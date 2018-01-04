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Microsoft отказалась окончательно от сенсора Kinect
Представители Microsoft официально заявили касательно нежелания поддерживать больше сенсорный бесконтактный контроллер Kinect, который разработали для приставок. Уже в октябре прошлого года сообщали про приостановку производства данного устройства.

Microsoft отказалась окончательно от сенсора Kinect

Корпорация Microsoft отказалась создавать и реализовывать сенсор Kinect. В свою очередь контроллер остался в рамках торговых баз ряда продавцов, поэтому в течение некоторого времени желающие смогут его приобрести у ритейлеров. Данная возможность вскоре исчезнет. Kinect был адресован консолям Xbox 360, а потом Xbox One. На сегодняшний день прекратилась продажа устройства. Контроллер можно было купить за $40.

Сенсор Kinect невозможно было подключить к приставкам напрямую. Владельцы консолей вынуждены были покупать специальные адаптеры. Сейчас ритейлеры предлагают Kinect от 150 долларов до 300 долларов. Сенсор впервые выпустили для консолей Xbox 360 в 2010 году.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:15
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