Microsoft отказалась окончательно от сенсора Kinect

Корпорация Microsoft отказалась создавать и реализовывать сенсор Kinect. В свою очередь контроллер остался в рамках торговых баз ряда продавцов, поэтому в течение некоторого времени желающие смогут его приобрести у ритейлеров. Данная возможность вскоре исчезнет. Kinect был адресован консолям Xbox 360, а потом Xbox One. На сегодняшний день прекратилась продажа устройства. Контроллер можно было купить за $40.Сенсор Kinect невозможно было подключить к приставкам напрямую. Владельцы консолей вынуждены были покупать специальные адаптеры. Сейчас ритейлеры предлагают Kinect от 150 долларов до 300 долларов. Сенсор впервые выпустили для консолей Xbox 360 в 2010 году.