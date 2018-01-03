Поклонники Воробьева раскритиковали Светлану Лободу за совместный снимок

В описании снимка Воробьев пожелал своим подписчикам удачных селфи. На показанном снимке вместе с отечественным исполнителем песен изображена и украинская певица Светлана Лобода. Поклонники Алексея стали критиковать артистку, заявив, что она «главному российскому холостяку» не пара. Певице посоветовали искать себе «другого возлюбленного», невзирая на то, что они просто дружат.Другие же подписчики стали на защиту Воробьева и Лободы, утверждая, что исполнители песен просто решили вместе фотографироваться. За один час публикация набрала более 120 тысяч отметок «Мне нравится».