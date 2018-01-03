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Поклонники Воробьева раскритиковали Светлану Лободу за совместный снимок
Алексей Воробьев обнародовал в своем блоге Instagram совместную публикацию со Светланой Лободой. Под данным постом певец поздравил фанатов с новогодними праздниками. Поклонники артиста стали в комментариях критиковать певицу.

Поклонники Воробьева раскритиковали Светлану Лободу за совместный снимок

В описании снимка Воробьев пожелал своим подписчикам удачных селфи. На показанном снимке вместе с отечественным исполнителем песен изображена и украинская певица Светлана Лобода. Поклонники Алексея стали критиковать артистку, заявив, что она «главному российскому холостяку» не пара. Певице посоветовали искать себе «другого возлюбленного», невзирая на то, что они просто дружат.

Другие же подписчики стали на защиту Воробьева и Лободы, утверждая, что исполнители песен просто решили вместе фотографироваться. За один час публикация набрала более 120 тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:25
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