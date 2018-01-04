Пучдемон готов вернуться в Каталонию даже в багажнике автомобиля

Испанская газета АВС опубликовала статью о терзаниях экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Опальный политик в данный момент отстранён премьером Испании от должности и находится в Бельгии, а в родном королевстве на имя Пучдемона выписан ордер на арест. Тем временем, в Каталонии были назначены внеочередные выборы, на которых большинство мандатов получила партия Пучдемона «Вместе за Каталонию».Однако для того, чтобы Карлес смог стать официальным лидером Каталонии, он (по регламенту) должен лично явиться в парламент, дабы представить свою программу. Но как попасть в парламент? По мнению испанского издания АВС, Пучдемон обдумывает разные способы проникновения в страну, не отвергая даже самые экстремальные. Так журналисты АВС утверждают, что лидер каталонских сепаратистов использует для достижения своей цели торговое судно или багажник авто. Возможно, что Пучдемон сменит облик, загримируется или даже совершит горный переход, дабы попасть на территорию королевства.