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Максим Галкин продемонстрировал на видео-работу сына Гарри с верстаком
Максим Галкин обнародовал в рамках Instagram новый видеоролик с участием сына Гарри. Российский шоумен в этот раз продемонстрировал, как вместе со своим наследником собирает приобретенный верстак.

Максим Галкин продемонстрировал на видео-работу сына Гарри с верстаком

На ролике Гарри утром будит Максима Галкина и зовет его в другую комнату, так как юморист вечером пообещал сыну помочь собрать верстак. Мальчик интересуется техникой и с удовольствием чинит различные предметы. Дочку артиста – Лизу, больше интересует искусство. Девочка занимается танцами и поет песни.

За пять часов видеоролик Максима Галкина набрал более 630 тысяч просмотров. В комментариях фанаты стали восхищаться детьми шоумена. Поклонники заметили, что наследники Аллы Борисовны очень развитые и забавные. Многие подписчики утверждают, что они с удовольствием смотрят видео, на которых дети знаменитостей демонстрируют свои таланты.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:09
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