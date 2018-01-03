Максим Галкин продемонстрировал на видео-работу сына Гарри с верстаком

На ролике Гарри утром будит Максима Галкина и зовет его в другую комнату, так как юморист вечером пообещал сыну помочь собрать верстак. Мальчик интересуется техникой и с удовольствием чинит различные предметы. Дочку артиста – Лизу, больше интересует искусство. Девочка занимается танцами и поет песни.За пять часов видеоролик Максима Галкина набрал более 630 тысяч просмотров. В комментариях фанаты стали восхищаться детьми шоумена. Поклонники заметили, что наследники Аллы Борисовны очень развитые и забавные. Многие подписчики утверждают, что они с удовольствием смотрят видео, на которых дети знаменитостей демонстрируют свои таланты.