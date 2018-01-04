Samsung разработает очередной вариант новой технологии Fo-WLP

Согласно сообщениям, цель компании Samsung Electronics направленна на внедрение в серийное производство технологии Fanout-Wafer Level Package, завершив полный цикл к 2019 году. Продвижение технологии Fo-WLP позиционируется, как продолжение развития технологического направления Wafer-Level Package (WLP), подразумевающего упаковку кристаллов до разрезания пластины, а сами контакты подключаются к шариковым выводам, непосредственно на поверхности кристалла.Разработчики уверены, что цена таких смартфонов будет значительно дешевле. Но есть более ранний опыт выпускала устройства с Fo-WLP компанией TSMC, в результате последовали жалобы от покупателей на сильный нагрев смартфонов.