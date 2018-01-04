Трамп пообещал оказать поддержку иранскому народу

Президент Соединённых Штатов также заметил, что он собирается лично мониторить все, что происходит в государстве, потому что переживает за иранское население. Дональд Трамп сказал, что очень уважает мнение граждан, вследствие чего готов оказать соответствующую поддержку согласно существующим нормам международного права, а также прочих документов.Американский глава государства отметил, что народ в ближайшее время увидит огромную поддержку со стороны Соединённых Штатов. По его словам уже наблюдались прецеденты такого рода. При этом правительства делали все возможное, чтобы подавить бунт. Люди имеют право на выражение своего мнения, и выходить когда пожелает на различные митинги.