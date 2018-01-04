The DeathList предрекает смерть 50 известным личностям в 2018 году

На сайте The DeathList ежегодно,на протяжении 20 лет, публикуют имена тех, кто вероятнее всего умрет в определенном году. В этот список в этом году попали такие известные люди, как бывшие президенты США Джимми Картер (94 года) и Джордж Буш старший (94 года). Известный актер Кирк Дуглас (102 года), Шон Коннери (88 лет), Стивен Хокинг (76 лет) и многие другие.Каждый год в списки The DeathList попадает множество политиков, актеров, певцов и других известных личностей. Главные правила, по которым выбирают людей в списки, состоят в том, что личность была настолько известна, чтобы их смерть вызвала фурор в СМИ, а также в списке не может находиться больше 25 личностей, которые выжили, но попали в прошлогодний список.В список 2017 года попали такие личности как Хью Хефнер, основатель Playboy, Бюрс Форсай, Джейк Ламота и другие, чьи смерти действительно подтвердились в прошлом году. В списке 2016 года правильно предсказанными оказались 12 смертей: Дэвид Боуи, Мухаммед Али, Алан Рикман и другие.