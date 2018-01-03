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Алена Водонаева и Алексей Косинус отдыхают на острове Бали
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Алена Водонаева и музыкант Алексей Косинус через три месяца после заключения брака нашли немного свободного времени, чтобы отправиться в свадебное путешествие.

До последнего момента супруги держали в тайне от поклонников, куда же собираются отправиться 1 января. Понятно было одно: парочка планирует греться на солнце в жаркой стране, так как Водонаева взяла с собой все купальники, что были у неё на тот момент.

Алена Водонаева и Алексей Косинус отдыхают на острове Бали

"Мы на Бали уже два дня. Сегодня весь день путешествовали по этому чудесному острову и уже очень много всего посмотрели. Сейчас чуть-чуть войдём в индонезийский ритм, и я обязательно буду рассказывать вам об острове", - рассказала Алена.

Звезда телевидения также показала подписчикам в Instagram первые фотографии, сделанные на фоне красот экзотического острова.

Поклонники в комментариях желают Алене и Алексею приятно провести время, наслаждаясь как обществом друг друга, так и благоприятным климатом Бали, где им предстоит увидеть ещё много интересного.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:18
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