Преждевременно родившийся сын Давида Сильвы борется за жизнь
Радостное событие – рождение сына Матео у испанского футболиста Давида Сильвы принесло немало тревог полузащитнику «МС». Малыш Матео появился на свет преждевременно, и сейчас врачи пытаются спасти новорожденного сына Давида Сильвы.
31-летний хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва пропустил несколько игр в последних турах АПЛ. Тренер «Горожан» Хосеп Гвардиола ни разу не обмолвился о причинах, которые заставляют соотечественника отказываться играть в важных матчах. Но на днях сам игрок сборной Испании поведал о своих проблемах, носящих семейный характер. Давид объяснил своё отсутствие в основе «МС» тревогой за новорожденного сына, родившегося раньше положенного срока.
Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании на своей страничке в Твиттере признался, что его новорождённый сын теперь находится под наблюдением врачей. «Матео появился на свет недоношенным», - написал Давид Сильва, а затем поблагодарил руководство «МС», своих одноклубников и поклонников, с пониманием относящихся к этой сложной ситуации.
Добавим, что в текущем сезоне АПЛ атакующий испанский полузащитник Давид Сильва отыграл 23 встречи, в которых забил пять мячей и заработал 10 «ассистов» - десять раз помогал забить своим одноклубникам.
31-летний хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва пропустил несколько игр в последних турах АПЛ. Тренер «Горожан» Хосеп Гвардиола ни разу не обмолвился о причинах, которые заставляют соотечественника отказываться играть в важных матчах. Но на днях сам игрок сборной Испании поведал о своих проблемах, носящих семейный характер. Давид объяснил своё отсутствие в основе «МС» тревогой за новорожденного сына, родившегося раньше положенного срока.
Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании на своей страничке в Твиттере признался, что его новорождённый сын теперь находится под наблюдением врачей. «Матео появился на свет недоношенным», - написал Давид Сильва, а затем поблагодарил руководство «МС», своих одноклубников и поклонников, с пониманием относящихся к этой сложной ситуации.
Добавим, что в текущем сезоне АПЛ атакующий испанский полузащитник Давид Сильва отыграл 23 встречи, в которых забил пять мячей и заработал 10 «ассистов» - десять раз помогал забить своим одноклубникам.
Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 22:48