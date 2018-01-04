Галина Сергеевна из «Папиных дочек» удивила красивой фигурой в купальнике

Арзамасова прославилась в возрасте 12 лет, когда сыграла эрудированную Галину Сергеевну в «Папиных дочках». В фильмографии молодой актрисы много ролей, однако, именно роль девочки-ботаника сделала ее знаменитой. После окончания телесериала Лиза приняла решение сниматься дальше. Арзамасова сыграла в сериале «Мой любимый папа», одну из главных ролей.Также артистка участвует в благотворительности и проводит корпоративы. Фолловеры считают, что Лиза большая молодец, так как умеет совмещать всю вышеописанную деятельность, при этом выглядеть на максимальную оценку. Одна из фотографий актрисы в купальнике в течение 10 часов сумела собрать более 17 тысяч лайков и множество лестных комментариев.