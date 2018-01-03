Голосовые помощники Cortana и Alexa не смогли договориться

Cortana и Amazon анонсировали сотрудничество ещё в августе 2017 года. Представители компании отмечают, что их задача подразумевала настройка взаимодействий между голосовыми помощниками Cortana и Alexa. Партнёрами планировалось завершение интеграции к концу года. Однако до сих пор они этого не сделали. Стороны пока отказываются от комментариев. Партнёры полагали, что взаимодействие между этими голосовыми помощниками сможет повысить прибыль обеих компаний.Дальнейшие перспективы рассматриваемого проекта на сегодняшний день не сообщаются. Подобная операция уже была завершена компаниями Harman Kardon, а также Echo в 2017 году. Также они настроили взаимодействие между своими голосовыми помощниками для осуществления передачи информации.