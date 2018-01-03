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Владимир Стеклов празднует 70-летие
Владимир Стеклов празднует 70-летний юбилей.

Сегодня юбилей у одного из любимцев кинозрителей России и Советского Союза, народного артиста России Владимира Стеклова.

Многим Владимир Алексеевич запомнился такими шедеврами кино, как «Гардемарины, вперед!», «Узник замка Иф», «Петербургские тайны» и других, не менее зрелищных картинах и ярких ролях.

Основным же местом работы для Стеклова были и остаются театральные подмостки. Артист работал в «Сатириконе», его блестящий талант помнят многие почитатели «Школы современной пьесы».

Огромен вклад актера в кино, более сотни кинокартин, в каждой из которых он всегда органичен, даже роли второго плана актер превращал в почти центральные в ленте.
Владимир Стеклов празднует 70-летие

Также запомнился Стеклов и работой во многих популярных сериалах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: kostiantyn Сегодня, 21:35
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