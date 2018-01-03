Владимир Винокур и Наташа Королева вместе встретили Новый год

Королева показала поклонникам в микроблоге Instagram публикацию, на которой она изображена в зимней куртке. На соответствующем снимке артистка запечатлена вместе с юмористом Владимиром Винокуром и со своей любимой соседкой Еленой Меньшиковой. Таким составом звезды встречали новый год. Судя по счастливым лицам, новогодняя ночь удалась на славу.Фолловеры одобрили Крекшинский «корпоратив», при этом поздравили Королеву с Новым годом. Многие подписчики позавидовали Винокуру, так как он дружит с семьей исполнительницы песен. Пост певицы в течение двух дней собрал более 18 тысяч лайков и около ста поздравительных и восторженных комментариев.