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Владимир Винокур и Наташа Королева вместе встретили Новый год
Юморист Владимир Винокур и певица Наташа Королева вместе встретили Новый 2018 год. Соответствующее сообщение исполнительница песен разместила в рамках Instagram.

Владимир Винокур и Наташа Королева вместе встретили Новый год

Королева показала поклонникам в микроблоге Instagram публикацию, на которой она изображена в зимней куртке. На соответствующем снимке артистка запечатлена вместе с юмористом Владимиром Винокуром и со своей любимой соседкой Еленой Меньшиковой. Таким составом звезды встречали новый год. Судя по счастливым лицам, новогодняя ночь удалась на славу.

Фолловеры одобрили Крекшинский «корпоратив», при этом поздравили Королеву с Новым годом. Многие подписчики позавидовали Винокуру, так как он дружит с семьей исполнительницы песен. Пост певицы в течение двух дней собрал более 18 тысяч лайков и около ста поздравительных и восторженных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:15
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