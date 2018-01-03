Энтузиасты воссоздали Half-Life 2 на движке 1 части

Группа фанатов Half-Life осуществляет работой над новым проектом. Энтузиастами на этот раз было принято решение воссоздания полной версии Half-Life 2, в данном случае используя модели, текстуры, ресурсы, геометрию из 1-ой части культовой серии. Данный проект назвали Half-Life 2: Classic. В данном случае авторы захотели показать, как бы выглядела игрушка, если бы её выпустили на базе ColdSrc компании Valve в 1998 году. Геймеры импортируют все тексты, модели из оригинальной игры.Таким образом, фанаты хотят в полной мере воссоздать игрушку Half-Life 2. Разработчиками уже показан трейлер. Начало видео знаменуется речью G-man, а также прибытием в Сити-17. Игру Half-Life 2 выпустили в 2004 году. Valve пока ничего не говорит касательно релиза 3 части, и в целом о продолжении серии.