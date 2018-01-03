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SpaceX опубликовала в Instagram видео с ракетой-носителем Falcon Heavy
Компания SpaceX опубликовала видео ракеты-носителя Falcon Heavy на своей официальной странице Instagram. Так она предстала во всей красе на стартовом столе на мысе Канаверал.

SpaceX опубликовала в Instagram видео с ракетой-носителем Falcon Heavy


Напомним, что в основе Falcon Heavy лежит конструкция ракеты Falcon 9. Стартовый импульс носителю придадут три первые ступени Falcon 9 Full Thrust. Таким образом, ракета сможет вывести на орбиту до 16,8 тоны полезной нагрузки.

Запуск Falcon Heavy должен состояться уже в этом месяце. Илон Маск уже анонсировал, что под обтекателем ракеты будет находиться автомобиль Tesla Roadster из его собственного автопарка.

Ранее представители американской компании SpaceX уже показывали Falcon Heavy. Носитель был сфотографирован во время сборочного процесса.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:55
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