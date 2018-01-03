SpaceX опубликовала в Instagram видео с ракетой-носителем Falcon Heavy

Напомним, что в основе Falcon Heavy лежит конструкция ракеты Falcon 9. Стартовый импульс носителю придадут три первые ступени Falcon 9 Full Thrust. Таким образом, ракета сможет вывести на орбиту до 16,8 тоны полезной нагрузки.Запуск Falcon Heavy должен состояться уже в этом месяце. Илон Маск уже анонсировал, что под обтекателем ракеты будет находиться автомобиль Tesla Roadster из его собственного автопарка.Ранее представители американской компании SpaceX уже показывали Falcon Heavy. Носитель был сфотографирован во время сборочного процесса.