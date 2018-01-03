Фотографии истощённой анорексией звезды "Дома-2" Марии Кохно испугали поклонников

По участию в "Доме-2" Марию знают как девушку с весьма пышными формами, но не так давно она страдала анорексией. Опубликовав несколько фотографий той поры, когда Кохно ещё не пришла в норму, она спровоцировала жаркий спор в комментариях.Некоторые подписчики считают, что в то время Мария выглядела лучше, чем сейчас, но большинство всё-таки сходится во мнении, что внешний вид был далёк от идеала. Как бы то ни было, Кохно сумела справиться с болезнью, за что получает похвалу от поклонников, ведь её история может быть хорошим примером и мотивацией для тех людей, кто в настоящее время страдает от похожих проблем.Москвичка вспоминает, что всё началось из-за сложных отношений с супругом. Мария решила голодать, чтобы мысли о еде стояли во главе всех прочих. Таким образом она старалась спасаться от депрессии, но в итоге спровоцировала возникновение серьёзной болезни, "укравшей" у неё много времени и сил.