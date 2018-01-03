Кристиану Бейлу предлагают сыграть роль в «Звездных войнах»

Известный актер недавно признался, что у него были разговоры с руководством кинокомпании, которая занимается съемками фильмов «звездной» саги. Также он отметил, что в детстве очень любил эти фильмы, поэтому не против сыграть роль в будущих проектах. Интересно, что дочь Бейла очень любит Дарта Вейдера и Дарта Мола. Возможно, что если студия будет работать над сольным фильмом о темном лорде, то Бейл тоже примет в этом участие.Многие фанаты очень надеются на то, что Кристиан Бейл станет частью вселенной «Звездных войн». Стоит напомнить, что когда-то Бейл превратился в культового актера из-за его легендарной роли в трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь».