Кристиану Бейлу предлагают сыграть роль в «Звездных войнах»
Стало известно, что Кристиан Бейл вел переговоры со студией, которая занимается съемками фильмов саги «Звездные войны». Также сообщается, что сам Бейл также хотел бы пойти навстречу такому предложению.
Известный актер недавно признался, что у него были разговоры с руководством кинокомпании, которая занимается съемками фильмов «звездной» саги. Также он отметил, что в детстве очень любил эти фильмы, поэтому не против сыграть роль в будущих проектах. Интересно, что дочь Бейла очень любит Дарта Вейдера и Дарта Мола. Возможно, что если студия будет работать над сольным фильмом о темном лорде, то Бейл тоже примет в этом участие.
Многие фанаты очень надеются на то, что Кристиан Бейл станет частью вселенной «Звездных войн». Стоит напомнить, что когда-то Бейл превратился в культового актера из-за его легендарной роли в трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь».
Известный актер недавно признался, что у него были разговоры с руководством кинокомпании, которая занимается съемками фильмов «звездной» саги. Также он отметил, что в детстве очень любил эти фильмы, поэтому не против сыграть роль в будущих проектах. Интересно, что дочь Бейла очень любит Дарта Вейдера и Дарта Мола. Возможно, что если студия будет работать над сольным фильмом о темном лорде, то Бейл тоже примет в этом участие.
Многие фанаты очень надеются на то, что Кристиан Бейл станет частью вселенной «Звездных войн». Стоит напомнить, что когда-то Бейл превратился в культового актера из-за его легендарной роли в трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:35