Геймеры назвали игры с самой отвратительной графикой

Геймеры вспомнили игры, имеющие, по их мнению, самую отвратительную графику. Одной из таких игр стала Virtual Hydlide. Данная игрушка создана под стиль Action/RPG двадцать восьмого апреля 1995 года. Игра доступна была на базе Sega Saturn. Также игроманы выразили свои жалобы в отношении графики Executioners. Игрушка была выпущена студией Bloodlust Software на DOS в 1992 году.Среди отвратительных компьютерных игр имеются также новинки. Речь идёт про Life of Black Tiger на базе PlayStation 4. Игру выпустили четвёртого июля 2014 года. После запуска пользователь должен на себя взять роль чёрного тигра.Игроки также жалуются на игрушку Vroom in the Night Sky. В свою очередь это является эксклюзивом для Nintendo Switch. У некоторых игроков болят глаза от игры Drawn to Death, которую выпустили четвёртого апреля 2017 года.