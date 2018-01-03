Зрители заметили, что грудь и живот Ольги Рапунцель резко уменьшились
Скандальная звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель продолжает интриговать своей беременностью, а также оказываться в центре самых интересных казусов, и на этот раз будущая мама удивила поменявшейся формой своего тела.
В одном из эфиров наблюдательные зрители заметили, что грудь Ольги стала значительно меньше. Кроме того, уменьшился и живот пребывающей в положении жены Дмитрия Дмитренко. Эти обстоятельства заинтересовали Интернет, где теперь то и дело обсуждаются новые стоп-кадры с Ольгой.
При этом ранее все удивлялись увеличению груди и живота Рапунцель. Иными словами, тело красотки с именем принцессы творит чудеса. В данный момент ни фанаты, ни хейтеры Ольги не могут понять, с какой стати её организм шутки шутит, ведь у беременных дам не должно происходить подобного.
Впрочем, сама Ольга, кажется, даже и не замечает ничего, считая, что осталась такой же, какой была и вчера, и несколько недель назад. И её реакция не удивляет зрителей, потому что мало кто верит в беременность участницы проекта ТНТ.
Недавно Рапунцель помирилась с Дмитренко. Кроме того, муж телезвезды теперь тоже на проекте и помогает супруге готовиться к рождению первенца.
В одном из эфиров наблюдательные зрители заметили, что грудь Ольги стала значительно меньше. Кроме того, уменьшился и живот пребывающей в положении жены Дмитрия Дмитренко. Эти обстоятельства заинтересовали Интернет, где теперь то и дело обсуждаются новые стоп-кадры с Ольгой.
При этом ранее все удивлялись увеличению груди и живота Рапунцель. Иными словами, тело красотки с именем принцессы творит чудеса. В данный момент ни фанаты, ни хейтеры Ольги не могут понять, с какой стати её организм шутки шутит, ведь у беременных дам не должно происходить подобного.
Впрочем, сама Ольга, кажется, даже и не замечает ничего, считая, что осталась такой же, какой была и вчера, и несколько недель назад. И её реакция не удивляет зрителей, потому что мало кто верит в беременность участницы проекта ТНТ.
Недавно Рапунцель помирилась с Дмитренко. Кроме того, муж телезвезды теперь тоже на проекте и помогает супруге готовиться к рождению первенца.