Зрители заметили, что грудь и живот Ольги Рапунцель резко уменьшились

В одном из эфиров наблюдательные зрители заметили, что грудь Ольги стала значительно меньше. Кроме того, уменьшился и живот пребывающей в положении жены Дмитрия Дмитренко. Эти обстоятельства заинтересовали Интернет, где теперь то и дело обсуждаются новые стоп-кадры с Ольгой.При этом ранее все удивлялись увеличению груди и живота Рапунцель. Иными словами, тело красотки с именем принцессы творит чудеса. В данный момент ни фанаты, ни хейтеры Ольги не могут понять, с какой стати её организм шутки шутит, ведь у беременных дам не должно происходить подобного.Впрочем, сама Ольга, кажется, даже и не замечает ничего, считая, что осталась такой же, какой была и вчера, и несколько недель назад. И её реакция не удивляет зрителей, потому что мало кто верит в беременность участницы проекта ТНТ.Недавно Рапунцель помирилась с Дмитренко. Кроме того, муж телезвезды теперь тоже на проекте и помогает супруге готовиться к рождению первенца.