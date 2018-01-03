Названы самые прибыльные российские фильмы 2017 года

Фильм повествует о сказочном Белогорье и путешествии главных героев по этому миру. Таким образом, картина снятая в стиле фэнтези считается самой кассовой из всех, которые были сняты в России в 2017 году и в частности прошедшей осенью. Также данная лента смогла занять первое место в списке самых доходных российских проектов за последние несколько лет.Отмечается, что во время проката фильма «Последний богатырь» было реализовано около семи миллионов билетов, что немного меньше, чем у сиквела «Ирония судьбы. Продолжение». Тем не менее, такая работа Федора Бондарчука как фильм «Сталинград», занимавший первые места на протяжении нескольких лет, был подвинут именно российским фэнтези.