Названы самые прибыльные российские фильмы 2017 года
Эксперты составили рейтинг самых прибыльных фильмов российского кинематографа в 2017 году. Так кинолента «Последний богатырь» заняла первое место с результатом почти в 2 миллиарда рублей.
Фильм повествует о сказочном Белогорье и путешествии главных героев по этому миру. Таким образом, картина снятая в стиле фэнтези считается самой кассовой из всех, которые были сняты в России в 2017 году и в частности прошедшей осенью. Также данная лента смогла занять первое место в списке самых доходных российских проектов за последние несколько лет.
Отмечается, что во время проката фильма «Последний богатырь» было реализовано около семи миллионов билетов, что немного меньше, чем у сиквела «Ирония судьбы. Продолжение». Тем не менее, такая работа Федора Бондарчука как фильм «Сталинград», занимавший первые места на протяжении нескольких лет, был подвинут именно российским фэнтези.
Фильм повествует о сказочном Белогорье и путешествии главных героев по этому миру. Таким образом, картина снятая в стиле фэнтези считается самой кассовой из всех, которые были сняты в России в 2017 году и в частности прошедшей осенью. Также данная лента смогла занять первое место в списке самых доходных российских проектов за последние несколько лет.
Отмечается, что во время проката фильма «Последний богатырь» было реализовано около семи миллионов билетов, что немного меньше, чем у сиквела «Ирония судьбы. Продолжение». Тем не менее, такая работа Федора Бондарчука как фильм «Сталинград», занимавший первые места на протяжении нескольких лет, был подвинут именно российским фэнтези.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:14