Минобороны рассмотрит все разработки в области искусственного интеллекта

Для отбора лучших и передовых разработок привлечены эксперты по технологическому сопровождению передовых технологий Минобороны РФ, а так же Главное управление научно - исследовательской деятельности. Победители, представившие соответствующие работы, будут рассмотрены в рамках проведения спецпроекта «Инновационный клуб» на предстоящем форуме «Армия - 2018».Особое внимание уделено технологиям машинного зрения, больших данных, машинного обучения, сенсорики, виртуальных агентов и многим другим. Участие в конкурсе могут принять проекты и разработки от малых предприятий инновационного направления, индивидуальных изобретателей, молодых ученых и студентов, конструкторских бюро, а также работы служащих из состава научных рот.