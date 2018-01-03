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Минобороны рассмотрит все разработки в области искусственного интеллекта
Министерством обороны России планируется серьезная работа сфере изучения и практического применения искусственного интеллекта. Специалистами ведомства организован конкурсный отбор проектов, среди профессионалов в области робототехники, информация от «Интерфакс».

Для отбора лучших и передовых разработок привлечены эксперты по технологическому сопровождению передовых технологий Минобороны РФ, а так же Главное управление научно - исследовательской деятельности. Победители, представившие соответствующие работы, будут рассмотрены в рамках проведения спецпроекта «Инновационный клуб» на предстоящем форуме «Армия - 2018».
Минобороны рассмотрит все разработки в области искусственного интеллекта


Особое внимание уделено технологиям машинного зрения, больших данных, машинного обучения, сенсорики, виртуальных агентов и многим другим. Участие в конкурсе могут принять проекты и разработки от малых предприятий инновационного направления, индивидуальных изобретателей, молодых ученых и студентов, конструкторских бюро, а также работы служащих из состава научных рот.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:05
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