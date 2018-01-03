Apple анонсировала выход смартфона iPhone SE 2018

Предполагается, что телефон оснастят 4-дюймовым дисплеем, а также довольно производительной начинкой. Так можно выделить процессор Apple A10 Fusion с четырьмя вычислительными ядрами и 2 гигабайта оперативной памяти. Основная и фронтальная камеры имеют разрешение в 12 и 5 Мп соответственно. Возможно, что физическую кнопку Home заменит сенсорный аналог. По словам производителей, стоит ожидать, что iPhone SE 2018 по техническим параметрам будет похож с седьмым поколением iPhone.Скорее всего, что уже в конце этого месяца должно начаться массовое производство данной модели «яблочного» девайса. Партнером по сборке устройства выступит компания из Тайваня.