АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Apple анонсировала выход смартфона iPhone SE 2018
Сегодня состоялось подтверждение информации, согласно которой компания Apple должна представить новую модель смартфона iPhone SE. Таким образом, уже в начале будущей весны новинка будет официально представлена.

Apple анонсировала выход смартфона iPhone SE 2018


Предполагается, что телефон оснастят 4-дюймовым дисплеем, а также довольно производительной начинкой. Так можно выделить процессор Apple A10 Fusion с четырьмя вычислительными ядрами и 2 гигабайта оперативной памяти. Основная и фронтальная камеры имеют разрешение в 12 и 5 Мп соответственно. Возможно, что физическую кнопку Home заменит сенсорный аналог. По словам производителей, стоит ожидать, что iPhone SE 2018 по техническим параметрам будет похож с седьмым поколением iPhone.

Скорее всего, что уже в конце этого месяца должно начаться массовое производство данной модели «яблочного» девайса. Партнером по сборке устройства выступит компания из Тайваня.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вирус может лечить опухоли головного мозга путем
Геймеры назвали игры с самой отвратительной
Эксперты пытаются решить проблему уязвимости
Хакеры научились воровать пароли и логины через
Apple раньше срока приступила к бесплатной замене
Ученые: Появление первых животных на Земле не
Просмотреть все новости