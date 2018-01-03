Представлен смартфон LG V30 розово-малинового цвета

Обновленный смартфон официально покажут на выставке CES 2018. В качестве дисплея установлена матрица типа OLED FullVision. Так полноразмерный экран предложит пользователю разрешение QHD+. Также новинка обладает довольно качественными камерами.В аппаратной основе лежит процессор Snapdragon 835.К нему прилагается 4 гигабайта оперативной памяти и 64 Гб памяти на встроенном накопителе данных. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3,3 тысяч мАч. Батарею можно заряжать беспроводным способом.Из других приятностей можно выделить операционную систему Android 7.1.2 Nougat и защиту корпуса по стандарту IP68. За безопасность данных отвечает сканер отпечатков пальцев.Цена вопроса составит примерно 48 тысяч рублей.