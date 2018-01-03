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Представлен смартфон LG V30 розово-малинового цвета
Производитель электроники LG показал свое мобильное устройство V30 в розово-малиновом цвете. Новинка в целом имеет уже пять цветов – черный, серебристый, голубой, фиолетовый и Raspberry Rose, то есть розово-малиновый.

Представлен смартфон LG V30 розово-малинового цвета


Обновленный смартфон официально покажут на выставке CES 2018. В качестве дисплея установлена матрица типа OLED FullVision. Так полноразмерный экран предложит пользователю разрешение QHD+. Также новинка обладает довольно качественными камерами.
В аппаратной основе лежит процессор Snapdragon 835.К нему прилагается 4 гигабайта оперативной памяти и 64 Гб памяти на встроенном накопителе данных. За автономность будет отвечать аккумулятор с емкостью в 3,3 тысяч мАч. Батарею можно заряжать беспроводным способом.

Из других приятностей можно выделить операционную систему Android 7.1.2 Nougat и защиту корпуса по стандарту IP68. За безопасность данных отвечает сканер отпечатков пальцев.

Цена вопроса составит примерно 48 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:05
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