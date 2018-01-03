Падение неисправной китайской космической станции Tiangong-1 несет в себе еще одну угрозу
Китайская КС Tiangong-1, который вышел из строя еще в прошлом году, в данное время все еще находится на орбите Земли. Эксперты рассчитали, что он рухнет на поверхность планеты в начале весны текущего года. Однако специалисты опасаются не только падения частей космической станции, но и попадания в атмосферу высокотоксичных веществ.
Согласно отчету сотрудников Центра по изучению рисков возвращения космических объектов в атмосферу (CORDS), станция Tiangong-1 несет в своем чреве остатки токсичного топлива гидразин, который может не сгореть в атмосфере во время падения станции. Поэтому специалисты предостерегают – ни в коем случае нельзя прикасаться к останкам рухнувшей станции, так как человек может нанести себе непоправимый вред здоровью – от судорог до слепоты.
Вес станции Tiangong-1 составляет 8,5 тонны. После того, как она вышла из строя в прошлом году, китайские эксперты сообщили, что согласно предварительным данным траектория ее падения на Землю произойдет по большей части в океан, однако есть большая вероятность того, что некоторые остатки станции могут рухнуть на населенные пункты.
Согласно отчету сотрудников Центра по изучению рисков возвращения космических объектов в атмосферу (CORDS), станция Tiangong-1 несет в своем чреве остатки токсичного топлива гидразин, который может не сгореть в атмосфере во время падения станции. Поэтому специалисты предостерегают – ни в коем случае нельзя прикасаться к останкам рухнувшей станции, так как человек может нанести себе непоправимый вред здоровью – от судорог до слепоты.
Вес станции Tiangong-1 составляет 8,5 тонны. После того, как она вышла из строя в прошлом году, китайские эксперты сообщили, что согласно предварительным данным траектория ее падения на Землю произойдет по большей части в океан, однако есть большая вероятность того, что некоторые остатки станции могут рухнуть на населенные пункты.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:45