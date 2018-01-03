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Эксперты пытаются решить проблему уязвимости процессоров Intel
Специалисты заявляют о том, что в архитектуре процессоров компании Intel имеются бреши, которые способны поставить под угрозу безопасность самых важных данных ядра операционной системы. При этом сообщается, что данная проблема также может замедлять работу чипов в среднем на 5-30%.

Эксперты пытаются решить проблему уязвимости процессоров Intel


В целом проблема заключается в том, что из-за особенности строения процессоров, созданных на базе Intel, вредоносные программы способны обойти защиту и получить доступ к очень важным данным. Выделяется ядро операционной системы, где хранятся ключи и многое другое. Чтобы решить проблему, необходимо разработать и выпустить обновления для всех действующих версий таких ОС как Windows, Linux и macOS.

Таким образом, разработчики программного обеспечения собираются изменить KPTI (Kernel Page Table Isolation), чтобы переместить «сердце» операционной системы в другое место во избежание утечки данных. Такую процедуру необходимо проделать только для процессоров Intel.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:40
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