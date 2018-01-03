Эксперты пытаются решить проблему уязвимости процессоров Intel

В целом проблема заключается в том, что из-за особенности строения процессоров, созданных на базе Intel, вредоносные программы способны обойти защиту и получить доступ к очень важным данным. Выделяется ядро операционной системы, где хранятся ключи и многое другое. Чтобы решить проблему, необходимо разработать и выпустить обновления для всех действующих версий таких ОС как Windows, Linux и macOS.Таким образом, разработчики программного обеспечения собираются изменить KPTI (Kernel Page Table Isolation), чтобы переместить «сердце» операционной системы в другое место во избежание утечки данных. Такую процедуру необходимо проделать только для процессоров Intel.