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Зрителей заинтриговали слухи об отправке за ворота нескольких участников "Дома-2" в Новый год
Несмотря на активно циркулирующие в прессе новости о "сухом законе" на Сейшельских островах, зрители не сомневаются, что Новый год участники популярного проекта "Дом-2" без последствий опять провести не смогли.

Об этом свидетельствуют слухи, согласно которым сразу после праздника за ворота без права на возвращение были отправлены новенькие участники, которые, можно сказать, даже не успели привыкнуть к африканскому солнцу. При этом среди изгнанных оказался и молодой продюсер Семён Клёнов, прибывший на "Остров любви" для видеоклипа с участием Марго Овсянниковой.

Зрителей заинтриговали слухи об отправке за ворота нескольких участников "Дома-2" в Новый год

Многим могло показаться, что у Клёнова полно причин быть оставленным на реалити-шоу организаторами, однако даже они ему не помогли. Из этого фолловеры сделали вывод, что этот молодой человек, как и другие ребята, отправленные домой, хорошо постарался, чтобы не суметь избежать столь печального разворота событий.

Прежде стало известно, что участники телестройки, пребывающие на африканских островах, полностью отказались от алкогольных напитков. Впрочем, мало кто из зрителей верит в это, как и в то, что "Дом-2" и Новый год праздновал без виноградного сока.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 17:33
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