Apple раньше срока приступила к бесплатной замене аккумуляторов iPhone

При этом акция должна была стартовать на месяц поздней, но её начали уже сейчас. Сейчас почти в каждом сервисном центре Apple стоят большие очереди желающих в своих iPhone сменить аккумулятор. По условиям акции батарею заменяют в случае не вскрытия ранее корпуса смартфона. Раньше разгорелся скандал, что в смартфонах Apple искусственно уменьшается производительность, если батарея сильно потеряла в ёмкости.Специалисты Apple рассказали, что такого рода действия принимались для того, чтобы продлить срок работы гаджетов, предотвратить их аварийное отключение в случае сверхнизких уровней заряда аккумулятора. В данном случае пользователи сочли неправильным отдавать деньги за устройства, которые теряют производительность.