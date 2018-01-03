Apple раньше срока приступила к бесплатной замене аккумуляторов iPhone
После недавнего скандала, касающегося намеренного замедления работы iPhone представители корпорации Apple предложили бесплатную замену аккумуляторов, которые потеряли былую ёмкость.
При этом акция должна была стартовать на месяц поздней, но её начали уже сейчас. Сейчас почти в каждом сервисном центре Apple стоят большие очереди желающих в своих iPhone сменить аккумулятор. По условиям акции батарею заменяют в случае не вскрытия ранее корпуса смартфона. Раньше разгорелся скандал, что в смартфонах Apple искусственно уменьшается производительность, если батарея сильно потеряла в ёмкости.
Специалисты Apple рассказали, что такого рода действия принимались для того, чтобы продлить срок работы гаджетов, предотвратить их аварийное отключение в случае сверхнизких уровней заряда аккумулятора. В данном случае пользователи сочли неправильным отдавать деньги за устройства, которые теряют производительность.
При этом акция должна была стартовать на месяц поздней, но её начали уже сейчас. Сейчас почти в каждом сервисном центре Apple стоят большие очереди желающих в своих iPhone сменить аккумулятор. По условиям акции батарею заменяют в случае не вскрытия ранее корпуса смартфона. Раньше разгорелся скандал, что в смартфонах Apple искусственно уменьшается производительность, если батарея сильно потеряла в ёмкости.
Специалисты Apple рассказали, что такого рода действия принимались для того, чтобы продлить срок работы гаджетов, предотвратить их аварийное отключение в случае сверхнизких уровней заряда аккумулятора. В данном случае пользователи сочли неправильным отдавать деньги за устройства, которые теряют производительность.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:30