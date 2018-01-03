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Apple раньше срока приступила к бесплатной замене аккумуляторов iPhone
После недавнего скандала, касающегося намеренного замедления работы iPhone представители корпорации Apple предложили бесплатную замену аккумуляторов, которые потеряли былую ёмкость.

Apple раньше срока приступила к бесплатной замене аккумуляторов iPhone

При этом акция должна была стартовать на месяц поздней, но её начали уже сейчас. Сейчас почти в каждом сервисном центре Apple стоят большие очереди желающих в своих iPhone сменить аккумулятор. По условиям акции батарею заменяют в случае не вскрытия ранее корпуса смартфона. Раньше разгорелся скандал, что в смартфонах Apple искусственно уменьшается производительность, если батарея сильно потеряла в ёмкости.

Специалисты Apple рассказали, что такого рода действия принимались для того, чтобы продлить срок работы гаджетов, предотвратить их аварийное отключение в случае сверхнизких уровней заряда аккумулятора. В данном случае пользователи сочли неправильным отдавать деньги за устройства, которые теряют производительность.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:30
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