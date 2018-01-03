Samsung покажет новый монитор CJ791 QLED

Известно, что CJ791 QLED получил матрицу с диагональю 34 дюйма, которая выполнена в слегка изогнутом виде. Экран обладает качеством картинки стандарта QHD, что пиксельном соотношении составляет 3440 х 1440 пикселей. Этот большой монитор станет первым в модельном ряду компании, который оснастят опцией Thunderbolt 3. Именно через этот тип порта передается до 40 Гбит/сек. Такой модуль присутствует в MacBook и iMac.Стоит отметить, CJ791 QLED предложит пользователю 178-градусный угол обзора, а также более чем 100% SRGB-спектра. Время отклика экрана будет на уровне 4 мс.Официально новинка предстанет перед публикой в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.