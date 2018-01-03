Samsung покажет новый монитор CJ791 QLED
В рамках выставки CES 2018 южнокорейский производитель электроники компания CES 2018 Samsung представит монитор CJ791 QLED. Так известный бренд покажет свой первый дисплей, который оснащен модулем Thunderbolt 3.
Известно, что CJ791 QLED получил матрицу с диагональю 34 дюйма, которая выполнена в слегка изогнутом виде. Экран обладает качеством картинки стандарта QHD, что пиксельном соотношении составляет 3440 х 1440 пикселей. Этот большой монитор станет первым в модельном ряду компании, который оснастят опцией Thunderbolt 3. Именно через этот тип порта передается до 40 Гбит/сек. Такой модуль присутствует в MacBook и iMac.
Стоит отметить, CJ791 QLED предложит пользователю 178-градусный угол обзора, а также более чем 100% SRGB-спектра. Время отклика экрана будет на уровне 4 мс.
Официально новинка предстанет перед публикой в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.
Известно, что CJ791 QLED получил матрицу с диагональю 34 дюйма, которая выполнена в слегка изогнутом виде. Экран обладает качеством картинки стандарта QHD, что пиксельном соотношении составляет 3440 х 1440 пикселей. Этот большой монитор станет первым в модельном ряду компании, который оснастят опцией Thunderbolt 3. Именно через этот тип порта передается до 40 Гбит/сек. Такой модуль присутствует в MacBook и iMac.
Стоит отметить, CJ791 QLED предложит пользователю 178-градусный угол обзора, а также более чем 100% SRGB-спектра. Время отклика экрана будет на уровне 4 мс.
Официально новинка предстанет перед публикой в Лас-Вегасе с 9 по 12 января.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:20