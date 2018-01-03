Специалисты Google представили возможность тестирования таинственной замены Android

Согласно имеющимся данным, для реализации возможности стабильной работы новой ОС, пользователи должны будут применить возможности двух задействованных компьютеров. Одной машиной будет выполняться роль сервера, другой ПК определен как непосредственный исполнитель.Экспертами корпорации Google отмечено, что работать с Fuchsia можно не только на фирменном ноутбуке Pixelbook, процесс освоения и пробного тестирования возможен на мини ПК Intel. Кроме того такая возможность представлена для NUC и планшета Acer Switch Alpha. Разработчиками отмечено, что созданию нового продукта было посвящено примерно два года.