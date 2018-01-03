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Солнцезащитный крем зимой необходим коже из-за ультрафиолета
Эксперты США предупреждают: зимой нашей коже точно так же необходим солнцезащитный крем, как и летом. Все дело в ультрафиолете.
Солнцезащитный крем зимой необходим коже из-за ультрафиолета


Американские специалисты считают: в зимнее время солнце находится в небе ниже, чем летом и соответственно «посылает» на землю больше ультрафиолета. Подобное же избыточное излучение очень негативно сказывается, в частности, на коже и может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе и онкологии. Кроме того, избыточное количество ультрафиолета «убивает» упругость кожи и приводит к появлению морщин.

И объяснили свои выводы: оказывается, зимой солнечные лучи имеют особую структуру, наиболее опасную для здоровья человека. К тому же содержат много радиационных компонентов. По мнению ученых, наиболее опасным считается положение Солнца в 80 градусов относительно Земли: в таком расположении из-за наклона изменяется структура лучей Солнца и сквозь озоновый слой проникает гораздо больше ультрафиолета.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 23:00
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