Солнцезащитный крем зимой необходим коже из-за ультрафиолета

Американские специалисты считают: в зимнее время солнце находится в небе ниже, чем летом и соответственно «посылает» на землю больше ультрафиолета. Подобное же избыточное излучение очень негативно сказывается, в частности, на коже и может стать причиной серьезных заболеваний, в том числе и онкологии. Кроме того, избыточное количество ультрафиолета «убивает» упругость кожи и приводит к появлению морщин.И объяснили свои выводы: оказывается, зимой солнечные лучи имеют особую структуру, наиболее опасную для здоровья человека. К тому же содержат много радиационных компонентов. По мнению ученых, наиболее опасным считается положение Солнца в 80 градусов относительно Земли: в таком расположении из-за наклона изменяется структура лучей Солнца и сквозь озоновый слой проникает гораздо больше ультрафиолета.