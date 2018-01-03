Космический аппарат NASA OSIRIS-REx прислал снимки Земли и Луны с расстояния в 5 миллионов километров

Цель автоматической межпланетной лаборатории OSIRIS-REx состоит в том, чтобы брать и отсылать на Землю образцы из астероида Bennu, богатого углеродом куска горной породы, в котором могут содержатся органика или молекулярные прекурсоры для жизни. Это также астероид, который мог когда-нибудь совершить близкий проход или даже столкнуться с Землей, хотя и не на протяжении нескольких столетий. Ожидается, что космический аппарат OSIRIS-Rex достигнет астероида Bennu в августе 2018 года.OSIRIS-REx – это миссия по исследованию происхождению жизни на Земле, поскольку астероиды - это остатки от образования нашей Солнечной системы. Но пока космический корабль может рассказать нам кое-что о том, где мы были и куда направляемся, он также может напомнить нам о том, где мы сейчас находимся.Это составное изображение Земли и Луны производится из данных, снятых прибором MapCam OSIRIS-REx в начале октября 2017 года, когда космический аппарат NASA находился на расстоянии около 5 млн км от Земли, что примерно в 13 раз превышает расстояние между Землей и Луной.