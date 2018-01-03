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Лариса Копенкина попросила фолловеров помочь избавиться от интернет-хама
Бизнесвумен Лариса Копенкина, являющаяся экс-женой Прохора Шаляпина, в новогодние праздники отдыхает за границей. Однако в Сети ее стал оскорблять странный мужчина, и бизнес леди попросила фолловеров помочь избавиться от хама.

Лариса Копенкина попросила фолловеров помочь избавиться от интернет-хама

Лариса Копенкина на детекторе лжи в шоу "На самом деле" поведала, что Шаляпин изменил ей с Анной Калашниковой, о чем она узнала из прессы. Это и послужило причиной расторжения неравного брака. Шестидесятилетняя бизнесвумен сообщила, что даже после развода не прекращает получать в соцсети оскорбительные сообщения.

Она попросила подписчиков помочь ей избавиться от хама. После этого бывшая жена Прохора Шаляпина сказала, что мужчина уже удалил свою страницу в Instagram. В декабре прошедшего года Лариса Копенкина сделала ещё одну пластическую операцию, при этом стала совсем неузнаваемой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
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