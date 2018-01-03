Лариса Копенкина попросила фолловеров помочь избавиться от интернет-хама

Лариса Копенкина на детекторе лжи в шоу "На самом деле" поведала, что Шаляпин изменил ей с Анной Калашниковой, о чем она узнала из прессы. Это и послужило причиной расторжения неравного брака. Шестидесятилетняя бизнесвумен сообщила, что даже после развода не прекращает получать в соцсети оскорбительные сообщения.Она попросила подписчиков помочь ей избавиться от хама. После этого бывшая жена Прохора Шаляпина сказала, что мужчина уже удалил свою страницу в Instagram. В декабре прошедшего года Лариса Копенкина сделала ещё одну пластическую операцию, при этом стала совсем неузнаваемой.