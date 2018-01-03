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Ученые: отказ от вредной пищи не гарантирует похудение
Похудеть только лишь отказавшись от жирных блюд не получится.

Ученые: отказ от вредной пищи не гарантирует похудение


По уверениям американских специалистов-диетологов, для похудения на несколько килограмм нужно изменить график питания.

Набору лишних килограммов подвержены люди с замедленным обменом веществ. Это обстоятельство принуждает их садиться на различные изнуряющие диеты, исключающие, главным образом, углеводы. Но после окончания диеты все возвращается назад, и при этом страдают многие внутренние органы.

Тем временем, одна треть съеденных калорий сжигается в случае правильного режима питания. Если не есть перед сном, то за несколько месяцев сможете похудеть на 10-15 кг. Не забывать про посильные физические нагрузки. Вместе с тем, следует придерживаться методики «чит-мил», в соответствии с которой можно два-три дня в неделю питаться по своему усмотрению, что душа пожелает.

Простое урезание своего рациона не приводит к потере веса. Нужно придерживаться установленного режима питания.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 18:02
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