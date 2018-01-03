Фанаты опасаются, что новость о беременности Анастасии Костенко может вызвать у Ольги Бузовой нервный срыв

С момента официального развода с Тарасовым прошёл уже год, а не живут вместе молодые люди с осени 2016 года, но поклонники уверены, что звезда телешоу "Дом-2" до сих пор страдает, близко к сердцу принимая всё, что происходит в жизни экс-супруга. Так, Ольга с трудом перенесла весть о помолвке Дмитрия и Анастасии, а тут подоспел очередной удар.Накануне новостной портал Super.ru, ссылаясь на данные достоверного источника, сообщил, что 23-летняя модель из Ростовской области беременна от Тарасова. Пока что Дмитрием и Анастасией данная информация не комментировалась.Фанаты боятся за психическое здоровье Бузовой, для которой новость о беременности Костенко может стать особенно болезненной. Это вполне может вылиться в употребление алкоголя в больших количествах или даже нервный срыв, тем более, как все знают, Ольга является крайне эмоциональной девушкой.