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Фанаты опасаются, что новость о беременности Анастасии Костенко может вызвать у Ольги Бузовой нервный срыв
В Сети активно обсуждают слухи о беременности Анастасии Костенко, возлюбленной Дмитрия Тарасова. А фанаты Ольги Бузовой переживают, что подобные новости могут негативно сказаться на её психике.

С момента официального развода с Тарасовым прошёл уже год, а не живут вместе молодые люди с осени 2016 года, но поклонники уверены, что звезда телешоу "Дом-2" до сих пор страдает, близко к сердцу принимая всё, что происходит в жизни экс-супруга. Так, Ольга с трудом перенесла весть о помолвке Дмитрия и Анастасии, а тут подоспел очередной удар.

Фанаты опасаются, что новость о беременности Анастасии Костенко может вызвать у Ольги Бузовой нервный срыв

Накануне новостной портал Super.ru, ссылаясь на данные достоверного источника, сообщил, что 23-летняя модель из Ростовской области беременна от Тарасова. Пока что Дмитрием и Анастасией данная информация не комментировалась.

Фанаты боятся за психическое здоровье Бузовой, для которой новость о беременности Костенко может стать особенно болезненной. Это вполне может вылиться в употребление алкоголя в больших количествах или даже нервный срыв, тем более, как все знают, Ольга является крайне эмоциональной девушкой.

Фанаты опасаются, что новость о беременности Анастасии Костенко может вызвать у Ольги Бузовой нервный срыв
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:51
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