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В США возродили проект 1370-сильного гиперкара SSC Tuatara‍
Автомобильная компания SSC North America опубликовала тизер новой модели спорткара, который планируется выпустить уже в наступившем году. В частности, речь идет о гиперкаре Tuatara с 137-силами, который ранее предполагался к появлению, однако проект был приостановлен.

Буквально пять лет назад появились первые версии о том, что модель все же сможет появиться на свет, однако никаких дальнейших действий не произошло. Вместе с тем, планировалось установить под капотом 6,9-литровый двигатель с двумя турбинами. При таких параметрам максимальная скорость движения автомобиля составляла 440 км в час. Изначально разработчики ставили задачей выпуск модели, которая бы смогла стать самой мощной и быстрой в мире.

В США возродили проект 1370-сильного гиперкара SSC Tuatara&#8205;


Официальная премьера проходила в Шанхае в 2011 году, и позже на мероприятии в Дубае рассекретили дизайн салона. Практически сразу после старта заказов заинтересовались приобретением гиперкара порядка 10 клиентов. Несмотря на то, что серийный выпуск неоднократно переносился, в скором времени может произойти окончательное появление столь мощной модели, которая имеет целый ряд особенностей и преимуществ, которыми не оснащаются другие автомобили.
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Добавил: maxran Вчера, 16:44
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