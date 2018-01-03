В США возродили проект 1370-сильного гиперкара SSC Tuatara‍

Буквально пять лет назад появились первые версии о том, что модель все же сможет появиться на свет, однако никаких дальнейших действий не произошло. Вместе с тем, планировалось установить под капотом 6,9-литровый двигатель с двумя турбинами. При таких параметрам максимальная скорость движения автомобиля составляла 440 км в час. Изначально разработчики ставили задачей выпуск модели, которая бы смогла стать самой мощной и быстрой в мире.Официальная премьера проходила в Шанхае в 2011 году, и позже на мероприятии в Дубае рассекретили дизайн салона. Практически сразу после старта заказов заинтересовались приобретением гиперкара порядка 10 клиентов. Несмотря на то, что серийный выпуск неоднократно переносился, в скором времени может произойти окончательное появление столь мощной модели, которая имеет целый ряд особенностей и преимуществ, которыми не оснащаются другие автомобили.