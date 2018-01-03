Двадцатиоднолетняя дочь Мадонны продемонстрировала небритые подмышки

Лурдес Мария потрясла фолловеров и вызвала множество негативных комментариев, продемонстрировав на фото небритые подмышки. Фанаты обратили внимание не на привлекательный образ Мадонны и не на очаровательную улыбку взрослой дочери, а на волосатость девушки.Американская исполнительница песен неоднократно публиковала снимки, на которых она показывала свои небритые подмышки, и, скорей всего, ее дочь старается подражать матери. Есть такие голливудские звезды, которые выступают за естественную красоту, и отказываются от депиляции.