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Peugeot представила гоночный хэтчбек 308 стоимостью 109 000 евро
Компания Peugeot продемонстрировала гоночный хэтчбек Peugeot 308 TCR для участия в таких соревнованиях как VLN, WTCR, CER и BGDC. Стоимость Peugeot 308 TCR стартует от 109 000 евро.

Peugeot представила гоночный хэтчбек 308 стоимостью 109 000 евро


По словам производителей, новый Peugeot 308 TCR выполнен на базе «заряженной» версии хэтчбека Peugeot 308 GTi. При этом новый автомобиль отличается расширенной колёсной базой, кузовом с продвинутой аэродинамикой и адаптивной трековой подвеской.

Под капотом гоночного хэтчбека Peugeot 308 TCR установлен турбированный мотор объёмом 1,6 литра производительностью 350 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с секвентальной трансмиссией и системой переднего привода.

Разработчики отмечают, что резерв Peugeot 308 TCR составляет 5 000 километров, это в два раза больше, чем весь сезон WTCR. Новинку оснастили гоночной тормозной системой и колёсными дисками диаметром 18 дюймов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:40
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