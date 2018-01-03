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Кроссоверы и недорожники и бьют рекорды продаж в России
Согласно итогам ноября прошедшего года на отечественном автомобильном рынке продали примерно 61 100 транспортных средств класса SUV (плюс 25,4%). Рыночная доля кроссоверов/внедорожников в России составила 43,7%.

Кроссоверы и недорожники и бьют рекорды продаж в России

Специалисты отмечают, что показатель доли авто класса SUV за последние 3 года стал рекордным. Наивысший результат зафиксировали в 2014 году. Тогда внедорожники/кроссоверы заняли 44,1% отечественного авторынка. В ноябре прошлого года продажи авто сегмента SUV установили рекорд в количественном выражении с 2015 года. Самое большое количество авто реализовали в декабре 2014-го года (107 900 новых кроссоверов и внедорожников). Ажиотажный спрос связан с уменьшением курса рубля.

На протяжении 11 месяцев прошлого года российские жители приобрели 547 300 внедорожников/кроссоверов (-19,8%). Самой популярной моделью является Hyundai Creta. На этом авто свой выбор остановили 5 758 автолюбителей (+19,6%).
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:36
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