В США произошло крупное ДТП с участием 35 автомобилей
Из-за плохой погоды, снегопада и ветра на автодороге в США случилась масштабная авария, в которую оказались «втянуты» 35 автомашин. Сообщается об одном погибшем в результате столкновения.
В США на севере штата Нью-Йорк вчера зафиксировали крупное ДТП: столкнулись 25 легковых и 10 грузовых машин. В результате один человек погиб и еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
Столь масштабное ДТП произошло в результате снежных заносов и плохой видимости. Как обещают синоптики, северо-восток США и восток Канады на днях атакует следующий снежный циклон. Ожидают выпадение месячной нормы осадков и шквальный ветер. Также не исключается возможность падения температуры воздуха до рекордных 35 градусов мороза.
К слову, в последних числах декабря на северо-востоке страны установилась рекордно низкая температура, неестественная для этих мест. На сегодняшний день жертвами мороза стали четверо – люди насмерть замерзли.
В США на севере штата Нью-Йорк вчера зафиксировали крупное ДТП: столкнулись 25 легковых и 10 грузовых машин. В результате один человек погиб и еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
Столь масштабное ДТП произошло в результате снежных заносов и плохой видимости. Как обещают синоптики, северо-восток США и восток Канады на днях атакует следующий снежный циклон. Ожидают выпадение месячной нормы осадков и шквальный ветер. Также не исключается возможность падения температуры воздуха до рекордных 35 градусов мороза.
К слову, в последних числах декабря на северо-востоке страны установилась рекордно низкая температура, неестественная для этих мест. На сегодняшний день жертвами мороза стали четверо – люди насмерть замерзли.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:35