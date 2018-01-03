В США произошло крупное ДТП с участием 35 автомобилей

В США на севере штата Нью-Йорк вчера зафиксировали крупное ДТП: столкнулись 25 легковых и 10 грузовых машин. В результате один человек погиб и еще один находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.Столь масштабное ДТП произошло в результате снежных заносов и плохой видимости. Как обещают синоптики, северо-восток США и восток Канады на днях атакует следующий снежный циклон. Ожидают выпадение месячной нормы осадков и шквальный ветер. Также не исключается возможность падения температуры воздуха до рекордных 35 градусов мороза.К слову, в последних числах декабря на северо-востоке страны установилась рекордно низкая температура, неестественная для этих мест. На сегодняшний день жертвами мороза стали четверо – люди насмерть замерзли.