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Сын певицы Дилноз Каримовой умер в новогоднюю ночь
Дилноз Каримова, являющаяся таджикской певицей, в рамках Facebook сообщила, что в новогоднюю ночь умер от рака ее пятилетний сын. У Диёрбека Аминджонова медики обнаружили онкологию четвертой степени. После этого мальчик был госпитализирован в индийскую клинику.

Сын певицы Дилноз Каримовой умер в новогоднюю ночь

Дилноз Каримова поведала, что сначала Диёрбек проходил лечение от лимфомы в Кыргызстане. Однако позже приняли решение перевезти её ребёнка в Индию, чтобы провести специализированное хирургическое вмешательство. Деньги на лечение сына артистки собирали все таджикские деятели культуры, при этом в государственной филармонии был организован благотворительный концерт, и вырученные деньги передали Дилноз Каримовой.

Но, к сожалению, спасти Диёрбека так и не удалось. Каримова в рамках Facebook написала, что вечером 31 декабря ее сын в возрасте пяти лет умер в клинике Дели. Она отметила, что все собранные деньги будут отданы малоимущим. Похороны Диёрбека пройдут третьего января в Худжанде.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:56
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