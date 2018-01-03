Сын певицы Дилноз Каримовой умер в новогоднюю ночь

Дилноз Каримова поведала, что сначала Диёрбек проходил лечение от лимфомы в Кыргызстане. Однако позже приняли решение перевезти её ребёнка в Индию, чтобы провести специализированное хирургическое вмешательство. Деньги на лечение сына артистки собирали все таджикские деятели культуры, при этом в государственной филармонии был организован благотворительный концерт, и вырученные деньги передали Дилноз Каримовой.Но, к сожалению, спасти Диёрбека так и не удалось. Каримова в рамках Facebook написала, что вечером 31 декабря ее сын в возрасте пяти лет умер в клинике Дели. Она отметила, что все собранные деньги будут отданы малоимущим. Похороны Диёрбека пройдут третьего января в Худжанде.