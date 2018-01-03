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Голубую Луну можно наблюдать 31 января
По информации ученых, в январе нас ждет два лунных явления: голубая или же – кровавая Луна и Лунное затмение, которые можно будет наблюдать 31 января.

Голубую Луну можно наблюдать 31 января


Итак, два явления одновременно. Последний раз такое совпадение случилось 150 лет тому назад.

Космический спутник Земли на самом деле не приобретет голубой цвет, а скорее окрасится в оранжевый или же красный. Такие оттенки станут следствием того, что на пути солнечных лучей к Луне окажется Земля. Отсюда и второе явление – Лунное затмение, которое можно будет наблюдать из любой точки планеты, однако наиболее ярко и отчетливо это увидят жители Австралии, Аляски, Индонезии, Колумбии, Новой Зеландии и США.

В это время Луна окажет более сильное влияние на приливы и отливы, что скажется на повышении уровня мирового океана на несколько сантиметров.

Лунное затмение жители России могли наблюдать в прошлогоднем августе.
Наука
Добавил: George21 Сегодня, 18:25
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