Голубую Луну можно наблюдать 31 января

По информации ученых, в январе нас ждет два лунных явления: голубая или же – кровавая Луна и Лунное затмение, которые можно будет наблюдать 31 января.Итак, два явления одновременно. Последний раз такое совпадение случилось 150 лет тому назад.Космический спутник Земли на самом деле не приобретет голубой цвет, а скорее окрасится в оранжевый или же красный. Такие оттенки станут следствием того, что на пути солнечных лучей к Луне окажется Земля. Отсюда и второе явление – Лунное затмение, которое можно будет наблюдать из любой точки планеты, однако наиболее ярко и отчетливо это увидят жители Австралии, Аляски, Индонезии, Колумбии, Новой Зеландии и США.В это время Луна окажет более сильное влияние на приливы и отливы, что скажется на повышении уровня мирового океана на несколько сантиметров.Лунное затмение жители России могли наблюдать в прошлогоднем августе.