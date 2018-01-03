Суперкар Jaguar XJR-15 продают в Лондоне, боясь раскрывать цену публике

Заявлено, что суперкар Jaguar XJR-15 обладает двигателем V12, а его пробег равен 965 километрам. В том случае, если ранее никто не прибегал к попыткам уменьшить реально пройденное расстояние на уникальной машине, можно вполне говорить, что речь идет о новом автомобиле. Интерес к модели проявляется еще и в том, что всего производителем были выпущены 53 экземпляра суперкара, под капотом которого установлен 7-литровый бензиновый двигатель с мощностью 450 л.с.Существенную роль в формировании цены составляет и то, что экземпляр выполнен в максимальной комплектации, имея полный набор опций, включая кондиционер. Достичь первой «сотни» уникальный суперкар 1991 года выпуска способен всего за 3,9 секунд, чем не могут похвастаться многие современные конкуренты данной модели. Кроме того, бывший владелец выполнил ряд обновлений в конструкции автомобиля, сделав его еще более мощным и привлекательным для будущего покупателя.